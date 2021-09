Il tunnel Val Alpetta è suenter ils tunnels Val Spelunca e Val Pischöt il terz che vegn realisà en rama dal project da da schlargiament da la via da Samignun. Las ultimas duas etappas èn quellas dals ulteriurs dus tunnels Val Cotschna e Val Mundin.

audio L'emprima siglientada per il tunnel Alpetta tranter Samignun e Vinadi 03:41 min, Actualitad dals 01.09.2021. laschar ir. Durada: 03:41 minutas.

Lavurs han cumenzà cun grond culp

Mesemna han las lavurs cumenzà cun ina siglientada. Cun quella vegnan las lavurs principalas vid il tunnel cumenzadas.

Datas dal tunnel Avrir la box Serrar la box 630 meters lung

5,8 meters lad

4,5 meters aut

28,6 milliuns franc (per il tunnel inclusiv ulteriuras lavurs d'engrondiment)

1 / 4 Legenda: Tut pront per la sigliantada dal tunnel Val Alpetta. RTR, Georg Luzzi 2 / 4 Legenda: Tut pront per la siglientada. RTR, Georg Luzzi 3 / 4 Legenda: Mario Cavigelli ed Aita Zanetti èn stads preschents tar la siglientada. RTR, Georg Luzzi 4 / 4 Legenda: L'entrada a la gallaria existenta. RTR, Georg Luzzi

Project cumplex

Legenda: Survista da la gallaria existenta e dal tunnel che vegn bajegià. MAD, Uffizi da construcziun bassa

En l'entira zona dal project è la via fitg stretga e na correspunda betg pli a las pretensiuns dad oz. Plinavant è la via exponida a numerus privels da natira. L'enviern sto la via adina puspè vegnir serrada durant plirs dis pervi da lavinas. Grazia al tunnel vegn la situaziun meglra. Cun ina ladezza da 5,8 meters ed in'autezza da 4,5 meters è il tunnel en avegnir charrabel sin dus vials. Quai optimescha ch'il traffic cula meglier. Total vegn lavurà sin in traject da 970 meters lunghezza.