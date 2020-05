Sche persunas ston pervia da la pandemia da corona ir en quarantina, na dai betg il patrun esser responsabel per la paja, mabain la Confederaziun. Quai ha ditg la manadra da la gruppa da lavur per economia da la task force per corona da la Confederaziun, Monika Bütler, en ina intervista cun la gasetta «Tagesanzeiger».

Cunzunt per manaschis pitschens sajan pajaments cuntinuads ina gronda sfida. Ella propona per questa raschun ch’ils pajaments durant la quarantina vegnian finanziads entras l’urden da cumpensaziun dal gudogn.