Ils scolars e las scolaras che serran giu la matura u la scola media spezialisada (FMS) fissan stads leds d'ina soluziun federala. Entant ch’inquals survegnan il diplom senza far tut ils examens, ston auters far ils examens finals.

Quai vi e nà da «avain nus ils examens finals u betg e sche gea mo a scrit ni era a bucca e con bler quintan las notas finalas insumma?» haja custà blera gnerva als scolars che fan la matura u la scola media spezialisada (FMS).

Per oz è vegnì communitgà ch'era la FMS na sto betg far examens a bucca. In dad els è Aljosha Rietmann che fa la FMS a Glion en Surselva. È saja stà sentiments maschadads ils davos dus mais.

L’emprim na savevan nus betg tge che marscha e lura avevan nus mo sentiments negativs per ils politichers ma uss hai jau puspè speranza en il sistem da furmaziun e sun levgià.

Sumegliant è la situaziun en il gimnasi a Mustér. Ils maturands han per 11 dis avant ils examens finals survegnì part ch’ils examens han lieu. E per oz è ì vegni communitgà co las notas vegnan quintadas. Per ch'ils scolars na vegnan betg dischavantagiads perquai ch'ils examens a bucca n'han betg lieu, è vegni definì da nov co las notas finalas vegnan quintadas ensemen. La nota da l'emprim semester quinta per la mesadad, quella dal segund semester e quella da l'examen a scrit mintgamai per in quart.

Communicaziun

Il maturand Flurin Jacomet da Sedrun chapescha che la situaziun cun il coronavirus è era stada nova per ils politichers, tuttina avess el giavischà che tut fiss vegnì communitgà pli baud.

I è mintgatant grev da chapir daco che las decisiuns èn vegnidas prendidas e communitgadas uschè tard.

Uschia ch’è saja stà grev da mantegnair la motivaziun d’emprender ils davos dus mais. Tge che haja mancà il pli fitg a Flurin Jacomet è la structura. Uss hajan els sez stuì organisar e planisar il mintgadi e quai saja stà blera responsabladad.

Tuttina vai era a Svenja Kaib da Laax che fa la matura a la scola chantunala a Cuira. Far ils exercizis da preparaziun ch’inqual scolast metteva a disposiziun haja duvrà disciplina.

È la situaziun gista?

Dad in maun è ella era leda da pudair scriver ils examens e serrar giu uschia cun in punct final – gist chatta ella la situaziun dentant betg.

Ord mia opiniun n’è ì betg gist ch’ils chantuns han decidì different. Jau chat ch’ins avess stuì avair ina soluziun per l’entira Svizra – ma uss è ì uschia.

La finala hajan els il medem diplom sco ils scolars en auters chantuns che na han betg stuì far ils examens finals. Entant han Aljosha Rietmann, Flurin Jacomet e Svenja Kaib acceptà la situaziun – la chapientscha manca dentant.