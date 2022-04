Mercenaris èn persunas che na cumbattan betg per l'agen pajais, mabain en servetsch ester. Persuenter chattan els daners, e quels daners savevan ils Grischuns duvrar fitg bain – cunzunt durant ils onns da fom 1816 e 1817. Dentant ritgs e bainstants turnavan be ils pli paucs.

Mercenaris grischuns – in cumbat per armadas estras

Manduras, armas, maletgs e schizunt contracts tranter ils mercenaris e lur patruns – quai ed auter pon ins vesair a partir da sonda, ils 23 d'avrigl fin ils 18 da settember 2022 en il Museum retic a Cuira. Sco la directura Andrea Kauer di, pon ins spetgar in'exposiziun che mussa la vita e la motivaziun dals mercenaris grischuns da cumbatter per in pajais ester.

audio Museum Retic: mercenaris grischuns en l'exteriur 03:26 min, aus Actualitad vom 19.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 26 Sekunden.

Mintga 7avla persuna era in mercenari

Durant plirs tschientaners han Grischuns e Grischunas stuì gudagnar lur daners en l'exteriur. Ils onns da fomaz 1816 e 1817 han cunzunt blers umens stuì ir sco mercenaris. Quai cunzunt en Frantscha, Ollanda ed Italia. En l'exposiziun pon ins era leger che mintga 7avla persuna en il Grischun ha cumbattì enturn l'onn 1740 sco mercenari. La schanza era dentant gronda ch'els returnavan grevamain blessads en la patria e betg paucs n'avevan era nagins daners pli. Er sch'igl ha dà famiglias da mercenaris bainstantas, sajan ils blers betg vegnids ritgs u bainstants cun quella lavur, di la directura dal museum, Andrea Kauer.

Era dunnas han cumbattì

Cunzunt durant la Revoluziun franzosa han era bleras dunnas cumbattì en la guerra, di il co-curatur Jürg Spichiger, ch'ha gia fatg in'exposiziun sumeglianta en il museum dal chantun Sutsilvania. Ina da quellas dunnas ch'ha cumbattì era Regula Engel-Egli ch'era maridada cun in uffizier grischun. Ses diari è exponì en il museum.

1 / 5 Legenda: La nov'exposiziun dal Museum retic a Cuira. RTR, Carmen Monn 2 / 5 Legenda: Ins po guardar blers gronds maletgs che mussan ils mercenaris en acziun. RTR, Carmen Monn 3 / 5 Legenda: L'exposiziun mussa l'istorgia dals mercenaris svizzers – ma cunzunt dal Grischun RTR, Carmen Monn 4 / 5 Legenda: Intgins objects d'exposiziun unics. RTR, Carmen Monn 5 / 5 Legenda: Regula Engel-Egli è stada ina da las dunnas che ha cumbattì en las guerras da Napoleon. RTR, Carmen Monn

Mercenaris haja adina dà, ma Andrea Kauer è pertscherta ch'il tema saja puspè pli preschent tras la guerra en l'Ucraina.

Nus avain fatg blers patratgs. Cura che nus avain entschet a planisar l'exposiziun n'era quella guerra betg anc actuala. Tuttina èsi impurtant da discurrer sur da quest tema – cunzunt ussa.

Ed era sch'il tema na saja betg uschè simpel da chapir, hajan els vulì far in'exposiziun per giuven e vegl. I na saja nagina exposiziun militara, mabain ina che duai dar invista en la vita e motivaziun dals mercenaris grischuns ch'èn sa decidids da cumbatter per pajais esters ed uschia meglierar lur situaziun da vita.