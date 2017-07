10'000 persunas ston fugir d'incendis en Frantscha

En Frantscha dal sid han radund 10'000 persunas stuì bandunar lur da chasa pervi d'incendis da guaud.

Pervi dals incendis da guaud desastrus en il Sid da la Frantscha han radund 10'000 persunas stuì bandunar lur chasas la notg passada. Quai communitgeschan ils pumpiers. Il fieu è sa derasà sin ina surfatscha da 600 hectaras datiers da Vormes-les-Mimosas en il departament da Var.

Las evacuaziuns han pertutgà ina regiun nua che la populaziun sa dublegia u sa tripla durant la stad, uschia in pledader dals pumpiers. Il lieu giaschia a la costa tranter Hyères ed il lieu da bogn da luxus St. Tropez. La regiun è in lieu preferì per vacanzas. Persunas èn dentant naginas vegnidas blessadas.

