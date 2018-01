12 morts tar ils protests en l'Iran

Tar las demonstraziuns en l'Iran hai tenor indicaziuns da la televisiun statala entant gia dà 10 morts. Detagls n'èn betg anc enconuschents.

Ils portests en l'Iran vegnan adina pli vehements. Enfin ussa aveva in delegà iranais communitgà ch'i haja da dus morts tar las demonstraziuns. Ussa discurra la televisiun statala gia da 12 morts.

Pli gronds protests dapi 2009

En l'Iran datti dapi gievgia protests cunter la regenza. Tiers la smanatscha da la regenza iranaisa dad intervegnir fermamain demonstreschan adversaris da la regenza sin las vias da bleras citads e blers vitgs. Entusiasmads èn ils adversaris da la regenza vegnids da l'auta dischoccupaziun e l'augment da pretschs en il pajais.

Quests protests èn ils pli gronds suenter il moviment violent cunter la re-elecziun da l'anteriur president ultra-conservativ Mahum Ahmadineschad il 2009.

Inscunter da crisa da Bunmaun

Per Bunmaun è planisà in inscunter da crisa a quel ch'era il president Hassan Ruhani duai prender part. La dumengia saira aveva Ruhani l'emprima giada reagì sin ils protests. El ha numnà il protests en dretg legitim. Propostas per schliaziuns concretas n'ha el dentant betg fatg.

RR novitads 14:00