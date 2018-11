Inhalt

Exteriur - 13 morts suenter sajettim a California

In um ha mazzà 12 persunas en ina bar a California. Tar ils mort tutgia er in policist ch'è stà sco emprim al lieu dal delict. El è vegnì mazzà entras plirs sajetts. L'um che ha sajettà è era mort. Passa in tozzel persunas èn vegnidas blessadas per part grevamain.