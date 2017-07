17 schurnalists accusads – Il process da «Cumhuriyet» cumenza

Oz cumenza ad Istanbul il process cunter 17 collavuraturs da la gasetta tirca e critica envers la regenza «Cumhuriyet». 12 dals schurnalists sa chattan en arrest d'inquisiziun.

Als schurnalists vegn rinfatschà da sustegnair organisaziuns terroristicas sco la partida da lavurers curda PKK u il moviment da Gülen. La procura publica pretenda fin 43 onns praschun. Advocats discurran d'in process politic, tenor els èn ils mussaments flaivels. L'accusaziun sa basia sur tut sin artitgels, caricaturas e contribuziuns en medias socialas.

Er critichers da Gülen èn accusads

Intgins dals pli enconuschents e stimads schurnalists tircs èn oz avant dretgira:

Kadri Gürsel è er enconuschent sur ils cunfins tircs ora. El lavura era per medias internaziunalas. 1995 è el vegnì rapinà da la PKK.

Aydin Engin ha 76 onns, el saja in intellectual critic ed è autur per teater, reschissur e columnist. 12 onns ha el passentà en l'exil pervi da la dictatura militara.

Musa Kart il caricaturist senza tema haja publitgà enfin la fin ses purtrets critics dal president tirc Recep Tayyip Erdogan.

Can Dündar l'anteriur schefredactur che ha scuvert la furniziun dad armas da la regenza a la Siria. El viva en l'exil en Germania.

Ahmet Sik saja il cas il pli bizar: Il schurnalist investigativ ha il 2011 publitgà in cudesch davart las retschertgas criticas dal moviment da Gülen. Là èn Fethullah Gülen ed Erdogan anc stads amis. Per il cudesch è el vegnì en praschun. Oz vegn Sik accusà d'esser in aderent da Gülen.

«Cumhuriyet» – simbol per la Tirchia seculara

La gasetta «Cumhuriyet» saja vegnida surpigliada da Gülen, pretendian il accusaders. Dasperas haja nagina gasetta crititgà uschè ferm il moviment islamic da Gülen. Crititgà ha ella dentant er la politica repressiva dal president, la guerra cunter ils curds, la suppressiun da la libertad d'opiniun e dals dretgs burgais. En nagin auter pajais èn tants schurnalists en praschun sco en Tirchia.

La pli veglia gasetta tirca

«Cumhuriyet» è la pli veglia gasetta da la Tirchia. Ella è vegnida fundada il 1924. Il pled «Cumhuriyet» munta translatà «republica».