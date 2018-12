Tar las protestas da massa dals «Gilets jaunes» hai dà plirs cravals tranter demonstrants violents e la polizia. Tenor la polizia hai dà passa 260 blessads - tranter quests radund 40 policists. Tenor il minister da l'intern Christophe Castaner ha la polizia entant arrestà passa 1700 persunas.

Il president Emanuel Macron ha annunzià da s'exprimer l'autr'emna davart ils custs da viver creschents en Frantscha. Il punct central ch'ils demonstrants van sin via.

Cravals ed arrestaziuns a Paris

A Paris ha la polizia impundì gas lacrimogen, vehichels armads e squittas d'aua cunter ils demonstrants. Sin maletgs èn da vesair autos che ardevan en il center da la chapitala. Tenor indicaziuns da reporters hajan plirs demonstrants empruvà da da metter en fieu il grond negozi da luxus «Publicis».

En l'entir pajais sajan tenor indicaziuns da la regenza 31'000 persunas sa participadas a las demonstraziuns. La polizia haja arrestà radund 700 persunas. La gronda part da quellas a Paris.

Concept da segirtad extraordinari cun 8000 persunas

Tenor il primminister franzos Édouard Philippe è stà en vigur in concept da segirtad extraordinari per separar ils demonstrants paschaivels dals randaladers. Gia oravant aveva Philippe annunzià in dispositiv cun radund 8000 persunas en l'entira Frantscha. Per l'emprima giada èn stads en acziun tar protestas dals «Gilets jaunes» era vehichels armads. La polizia ha er perquirì sistematicamain tastgas e satgados da demonstrants.

278 arrestaziuns gia avant las protestas

Gia avant las protestas annunziadas dals «Gilets jaunes» per sonda, aveva la polizia arrestà 278 persunas. Las persunas sajan colliadas cun ina gruppa che haja preparà violenza cunter persunas u devastaziun da chaussas, argumentescha la polizia.

Demonstraziuns er en Belgia e Pajais Bass

A Brüssel, la chapitala da la Belgia, èn la sonda medemamain passa 100 persunas vegnidas arrestadas. La gronda part da quellas persunas era gia vegnida prendida en fermanza da polizia avant las demonstraziuns – sco mesira da prevenziun. Var 400 persunas èn tenor indicaziuns da la polizia sa participadas a las manifestaziuns a l'ur dal quartier d'Europa. Intginas d'ellas hajan attatgà la polizia.

En ils Pajais Bass han la sonda pliras tschient persunas manifestà cunter il foss tranter paupers e ritgs che daventia adina pli gronds. Ils demonstrants han pretendì che la regenza conservativa dal primminister Mark Rutte sa retiria e ch'il pajais sortia da la Uniun Europeica.

