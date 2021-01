La terra ha pers ils ultims onns pliras billiuns tonnas glatsch ed il glatsch lieua adina pli svelt. Quai resulta da las calculaziuns d'in team da perscrutaders da l'universitad Leeds. Sin fundament d'observaziuns da satellits e models matematics haja il mund pers dal 1994 fin il 2017 28 billiuns tonnas glatsch. Quai è in numer da cun 14 cifras.

Ils vadretgs fetschian or in quart da tut il glatsch che lieua mintg'onn. Quai bain ch'ils vadretgs fan mo or var 2% da tut il glatsch insumma sin il mund. Dapi ils onns 90 saja la spertadad da la perdita da glatsch s'augmentada per 57% sin 1'200 milliardas tonnas ad onn scrivan ils perscrutaders. En il medem interval è creschì per 3,5 cm il livel da la mar global.

