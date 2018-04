La politicra da la PCD da Turitg Kathy Riklin na candidescha betg pli per il cussegl naziunal l'october 2019.

20 onns èn per Kathy Riklin avunda

«Quai è mia ultima legislatura», ha la politicra dals cristiandemocrats da Turitg Kathy Riklin ditg envers la gasetta «NZZ am Sonntag». Ella na veglia betg pli candidar per in sez en il Cussegl naziunal tar las elecziuns l'october 2019.

Quai na muntia dentant betg che sia carriera politica saja a fin. Ses plans per il futur ha ella dentant betg vulì tradir la dumengia da Pasca.

Dapi 1999 en il Cussegl naziunal

20 onns è la studegiada geologa sesida en la Chombra gronda. En sia lavur sco parlamentaria ha ella cunzunt mess accents sin la politica da furmaziun, da l'ambient e sin las relaziuns cun l'Europa. Actualmain è ella en la cumissiun per scienza, furmaziun e cultura.

Riklin è adina puspè stada tema en las lingias grassas. Uschia è ella per exempel vegnida sentenziada pervia d'avair violà il secret d'uffizi u ha dà da discutar en connex cun in tschains proporziunalmain fitg bass tar sia abitaziun.

RR novitads 15:00