Ils 27 blessads a Madeira sajan vegnids transportads en l'ospital al lieu u en in ospital en la chapitala Funchal. Il manischunz ed il guid da viadi hajan survivì, rapporta l'agentura da novitads Lusa.

Il burgamester responsabel, Filipe Sousa ha declerà en televisiun, ch'i sa tractia tar tut ils morts da burgais tudestgs. Er la regenza tudestga quinta er ch'i haja unfrendas tudestgas tranter ils morts a Madeira, scriva l'Uffizi per l'exteriur sin twitter.

L'accident saja capità enturn las 18:30 uras en la vischnanca Ganço, en l'ost da Funchal. Il bus era vegnì giu da la via en ina storta e glischnà d'in rieven giu sin ina chasa abitada. Sin purtrets è da vesair co il bus giascha sin la vart e per part sin in tetg da quadrels cotschens.

Maletg 1 / 2 Legenda: Forzas da salvament han lavurà cun tutta forza. Keystone Maletg 2 / 2 Legenda: Er durant la notg è vegnì lavurà. Keystone

Raschun anc betg clera

Tge che haja chaschunà l'accident na saja il mument anc betg cler. La procura publica ha instradà in'examinaziun. Il possessur ha garantì a las autoritads da cooperar en mintga cas. «Nus vulain ed aspirain che tut ils fatgs, motivs e responsabladads da quest accident vegnan scleridas», ha l'agentura da novitads cità l'interpresa SAM.

Tenor rapports da medias pudess in problem mecanic esser stà la raschun - u in sbagl da franar u in pedal da gas ch'è restà fitgà. Il vicepresident da la regenza regiunala, Pedro Calado ha ditg ch'i saja memia baud da vulair specular davart las raschuns per l'accident.

