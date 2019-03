4 onns praschun per Manafort

Paul Manafort sto per quatter onns en praschun. La procura publica aveva pretendì fin a 25 onns.

Cun questa sentenzia è la dretgira restada marcantamain sut la pretensiun che la procura publica aveva fatg. Lezza aveva pretendì in chasti da fin a 25 onns praschun per Paul Manafort. Il derschader ha argumentà che l'um da 69 onns haja bain commess crims severs, la pretensiun da tranter 19 fin 24 onns praschun saja dentant stada excessiva.

Cussegliader en l'Ucraina

L'avust era Manafort vegnì declerà culpabel. I sa tracta da l'emprima sentenzia en connex cun las examinaziuns da l'investigader spezial, Robert Mueller. En il cas n'èsi dentant betg ì per l'agir da Manafort en connex cun las elecziuns dal presidi american dal 2016. La procura publica renfatscha ad el d'avair ditg manzegnas per pudair zuppentar ch'el ha gudagnà milliuns durant ils onns 2005 fin 2014 e quai sco cussegliader en l'Ucraina, per politichers amicabels envers la Russia. Tranter ses clients saja er stà il president cupitgà il 2014, Staatschef Viktor Janukovitsch.

Segunda procedura

En ina segunda procedura duai dar proxima emna ina decisiun. Là vai per quai che Manafort era bain sa declerà pront da collavurar cun l'FBI e las investigaziuns da Robert Mueller, el haja dentant ditg manzegnas ed uschia cuntrafatg a la cunvegna. Tranter auter vai era persuenter sch'il team da Trum haja collavurà cun la Russia durant las elecziuns dal 2016. Perquai ch'el haja ditg manzegnas al FBI smanatscha er qua ina sentenzia da praschun.

RR novitads 06:00