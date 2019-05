A Moscau ha in aviun da passagiers piglià fieu curt suenter la partenza

A bord da l'aviun eran passa 78 persunas

41 persunas èn mortas

Tar in atterrament sfurzà dad in aviun da passagiers a Moscau èn 41 persunas mortas. L'emprim aveva la cumissiun da retschertga statala anc discurrì da 13 persunas mortas. Tranter las unfrendas èn almain dus uffants. A bord da l’aviun da l'Aeroflot eran 73 passagiers e 5 commembers d'equipa. L’aviun aveva piglià fieu curt suenter la partenza.

Ils motivs per il fieu n’èn anc betg enconuschents. La societad aviatica Aeroflot ha confermà, ch'il motor da l'aviun haja piglià fieu per motivs tecnics. Differentas medias han rapportà che l'aviun saja vegnì tutgà dad in chametg.

RR novitads 21:00