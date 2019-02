Tenor in rapport da l'organisaziun «Save the Children» viva bunamain mintga 5avel uffant en ina regiun da conflict u da guerra. L'onn 2017 eran quai 420 milliuns uffants. L'entschatta dals onns 1990 vivevan anc 200 milliuns uffants en regiuns da conflict.

Tenor il rapport èn ils suandants diesch pajais ils pli privlus per uffants: Afghanistan, Jemen, Sudan dal Sid, Republica Centralafricana, Republica Democratica dal Congo, Siria, Irac, Nigeria, Somalia e Mali. En quests pajais èn tranter il 2013 e 2017 almain 550'000 pops morts per consequenza da conflicts – en media pia 100'000 per onn. Ils blers èn morts pervi dad effects indirects dals conflicts sco fom, infrastructura destruida, mancanza da provediment medicinal ed indrizs sanitars u pervi ch'agid umanitar è vegnì impedì.

L'organisaziun per la protecziun dals uffants pretenda perquai che uffants stuessan vegnir protegids meglier. Save the Children ha perquai elavurà 20 mesiras per proteger meglier uffants che vivan en regiuns da conflict. Uschia pretenda l'organisaziun per exempel ina vegliadetgna minimala da 18 onns per recrutar militars.

