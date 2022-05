Suenter ch'il multimilliardari Elon Musk ha decis da cumprar il servetsch da novitads curtas Twitter per 44 milliardas dollars, ha el uss interrut il process da cumpra. Quai ha el communitgà sin Twitter. El vul spetgar fin ch'i dat dapli infurmaziuns quants contos fauss ch'i dat tar Twitter, pia contos che na vegnan betg administrads da persunas realas. Twitter aveva publitgà ina stimaziun e tenor quella èn circa 5% dals contos da Twitter fauss.

Musk vuleva bandunar la bursa

Il schef da Tesla ed il pli ritg um dal mund Elon Musk aveva annunzià da vulair cumprar il servetsch da novitads curtas per 44 milliardas dollars e da prender il servetsch online davent da la bursa. Ils acziunaris ston dentant anc dar lur consentiment.

Suenter ina surpigliada da Twitter pussibla, pudess il nov possessur Elon Musk introducir taxas per il servetsch da novitad curtas. Twitter restia gratuit per utilisaders privats, duaja dentant custar insatge per utilisaders commerzials e statals, ha annunzià l’interprendider sidafrican.

Musk tegn gia radund 9% e per el tanschi da vegnir sur 50%. Auter che tar Google u Facebook, na datti tar Twitter naginas aczias privilegiadas cun dretg da vuschar multipel, che pon segirar la controlla da l'interpresa. Fin la fin da l'onn prendan Twitter e Musk peda da concluder il contract da cumpra.

La motivaziun da cumprar Twitter n'è betg dal tut clera

Cunquai che Musk veglia prender davent Twitter da la bursa na saja anc betg cler sch'ins vegn anc ad avair invista co Twitter fa raps. Il bulletin da la bursa ha fin uss pudì porscher questa invista. Era saja grev da valitar daco ch'il producider dad autos electrics, schef d'ina interpresa da l'univers e schef d'in sviluppader dad implantats dal tscharvè veglia cumprar Twitter. Musk di dentant, che la raschun da cumprar Twitter na sajan betg ils raps, el veglia pli bler libertad da s'exprimer sin questa plattafurma e quai saja be pussaivel sche la plattafurma n'è betg pli a la bursa.