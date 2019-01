In um fa giu la naiv dal tetg d'ina chasa a Filmoos.

Dapi 4 fin 5 emnas bischia quai senza fin e chal. Uschia resumescha Victor Cajacob che viva cun sia famiglia a Filzmoos en il sid da Salzburg la situaziun actuala. Tar els en il vitg s'emplunia la naiv sin 5 fin 6 meters. Mintga damaun a las 4:00 stettia el si per far ora naiv cun la maschina e lura accumpagnar ses uffants a scola.

Situaziun precara

Betg be la naiv ma er ils vents procurian per ina situaziun precara. Il suffel fetschia che la situaziun saja fitg intscherta, ins na sappia betg cura ch'i vegnia giuadora naiv u ina planta derschia. Mintga pèr dis sto Victor Cajacob fa giu la naiv giu da ses tetg per che quel na dettia betg ensemen.

La situaziun en il vitg saja anc calma cunquai che la vischnanca lavuria bain. Er tranter ils abitants vegnia gidà dretg e sanester. Els sajan dentant leds, cura che la naiv tschessia in zic, raquinta l'um oriund da Mustér. Talas dimensiuns da naiv n'haja el anc mai vis – ni en Svizra ni ils davos 14 onns en l'Austria.

