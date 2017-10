50 morts tar sajettim a Las Vegas

Oz, 9:05, actualisà a las 12:44

DPA / SDA / Isabelle Jaeger

Tar il sajettim ad in concert a Las Vegas èn 50 persunas mortas e passa 200 blessadas, fa a savair la polizia. In tregant, tenor la polizia in indigen, aveva cumenzà da sajettar durant in concert da country giu en ils visitaders. La polizia ha tschiffà e mazzà el, ha ella communitgà.