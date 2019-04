Tenor l'organisaziun mundiala da la sanadad WHO èn er passa 250 persunas vegnidas blessadas e plirs millis persunas hajan stuì bandunar lur chasadas a Tripolis, per scappar dals cumbats.

Las Naziuns Unidas sa sprovan da sustegnair ils ospitals surdumandads a Tripolis. Las truppas da Chalifa Haftar sajan be pli 11 kilometers davent dal center da Tripolis.Ellas cumbattan il mument ferm cunter las truppas da la regenza che sa chatta a Tripolis. Dapi la cupitga da Muammar al-Gadaffi il 2011 regia chaos en la Libia.

La WHO ha tramess teams d'urgenza en ils ospitals pertutgads a la front. Tranter auter duain quels puspè emplenir las reservas da medicaments. In conflict che cuzzass sur in pli lung temp destruiss vinavant l'infrastructura da sanadad en la regiun, ha declerà in represchentant da la WHO en Libia.

