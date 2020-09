Il primminister Benjamin Netanjahu ha ditg ch'il lockdown parzial vegnia a partir da l'auter venderdi a sa midar per duas emnas en in «lockdown cumplet». Detagls n'ha Netanjahu betg numnà. La mesemna aveva l'Israel annunzià 6'950 novas infecziuns, uschè bleras sco anc mai aifer in di. Il record d'in di fin qua è vegnì annunzià ils 15 da settember cun 5'533 cas. Avant quatter mais vesi ora tut auter; ils 23 da matg è vegnì registrà be 5 novas infecziuns.

Distgargiar il sistem da sanadad

Dapi venderdi èn serradas scolas e scolinas en l'entir pajais. Plinavant è la libertad da sa muventar da la populaziun restrenschida. Igl è gia il segund lockdown en l'Israel. Cun quest lockdown vegl'ins distgargiar il sistem da sanadad. Intgins ospitals han gia stuì refusar pazients perquai ch'i manca il plaz per lur tractament.

Ord l'archiv da SRF