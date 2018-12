Ambulanzas e polizia en acziun gronda avant in club a Corinaldo.

Tar ina panica da massa en ina discoteca a Corinaldo (datiers d'Ancona) èn almain 6 persunas mortas questa damaun baud. Radund 100 persunas èn vegnidas blessadas - in tozzel da quellas grevamain.

Tenor medias indigenas è in gas irritant stà la raschun che tantas persunas èn fugidas en panica durant in concert. Ils pumpiers supponan ch'ina persuna haja eventualmain squitrà cun in vapurisader da paiver.

Critica: 1000 visitaders – 1 sortida

La gasetta «La Repubblica» rapporta che almain 1 sortida d'urgenza saja stada bloccada. Quai haja in visitader raquintà. Tenor in'autra perditga è ina paraid sballunada en las stretgas. Il minister da l'intern Matteo Salvini ha entant annunzià inquisiziuns.

Igl è da chattar ils responsabels per la mort da las 6 persunas – quels che han per nauschadad, stupiditad u engurdientscha midà ina saira da party en ina tragedia.

