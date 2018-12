In tren supersvelt è pitgà en ina locomotiva e silsuenter en in surpassadi a l'ur da la citad Ankara en Tirchia. Pertge ch'ils dus trens èn stads sin il medem binari n'è anc betg cler.

La construcziun da metal n'ha betg pudì tegnair or la forza da l'accident.

Set persunas èn mortas e 46 blessadas tar l'accident dal tren. Quai rapporta l'agentura da novitads statala Anadolu. Ils dus trens sajan stads da viadi sin il medem binari, ha declerà il guvernatur da la provinza. Suenter ch'il tren è collidà cun la locomotiva ch'era sin in viadi da controlla, è il tren pitgà en in surpassadi. Quel è per part crudà ensemen sin dus dals vaguns.

Quant svelt ch'il tren è stà da viadi n'è anc betg cler. Er la raschun pertge che omadus trens èn stads sin il medem binari n'è betg sclerida. La procura publica haja instradà in'examinaziun.

