Entras separaziun, disfidanza e la mancanza da dialog smanatschia ina nova rivalitad nucleara, ha Guterres ditg. Stadis che possedan armas nuclearas sajan vid modernisar lur arsenals e sviluppar armas novas e privlusas, ha el cuntinuà. Perquai saja il ristg memia grond che quellas armas vegnian er duvradas – saja quai intenziunadamain, per sbagl u entras ina valitaziun sbagliada.

Eliminar tut las armas atomaras

La suletta via per evitar in ulteriur diever d’ina arma atomara saja d’eliminar quellas, ha il secretari general da la ONU pretendì vinavant. Ils 6 d’avust 1945 ha in bumbardader dals Americans («Enola Gay») bittà l’emprima bumba atomara («Little Boy») durant la guerra, quai sur Hiroshima en il Giapun. 70'000 persunas èn mortas immediat. Enfin la fin da l’onn 1945 han – tenor stimaziuns – radund 140'000 persunas pers la vita pervi da las consequenzas da la bumba.

Segunda bumba trais dis pli tard

Ils 9 d'avust han ils Americans bittà giu ina segunda bumba atomara sur il Giapun. Questa giada sin la citad da Nagasaki. Curt suenter han ils Giapunais capitulà e la Segunda Guerra mundiala è stada a fin.

Ozendi è Hiroshima in simbol global da guerra – e pasch.

Ord l'archiv