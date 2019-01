Persunas pachetadas en chaud èn in purtret ch'ins vesa il mument en ils Stadis Unids.

Passa 2'700 sgols èn vegnids stritgads. Pliras scolas ed universitads restan serradas. Enturn 200 milliuns persunas èn pertutgadas. Il center da l'unda da fradaglia è la metropola da Chicago en il Midwest dals Stadis Unids.

Il burgamester da Chicago ha numnà las temperaturas istoricas e ch'ellas sajan in privel per la vita. Uschia stoppian ins era agir lasuenter. Abitants sa protegian entant cun mascras da skis sch'els ston bandunar lur chasas. Per las passa 16'000 persunas senza tetg ha la citad installà stivas chaudas. A Michigan èn tut ils biros d'autoritads che n'èn betg essenzialas serrads fin venderdi. Er scolas restan serradas.

Aria fraida polara La fradaglia enorma vegn chaschunada dal turnigl polar. Quai è ina rimnada gigantica d'aria fitg fraida che circulescha en in'autezza da 20 fin 25 kilometers sur il Pol dal Nord. Durant l'enviern mesira quell'aria normalmain radund -70°C. Normalmain vegn quell'aria tegnida sur il Pol dal Nord, e quai grazia al jetsream. Quai è in current da vent fitg ferm en stresas pli autas da l'aria. Il jetstream po dentant sventular u vegnir pli flaivel ed uschia avrir la via a l'aria fraida per vegnir direcziun sid.

