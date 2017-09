A Minca ha la festa d'october cumenzà

Ozapft is! Cun duas fridas ha il president da la citad da Minca avert il prim butschin da biera ed uschia avert la 184avla festa d'october.

Punct las dudesch ha il president da la citad da Minca, Dieter Reiter, avert il prim butschin da biera. Il primminister da la Baviera, Horst Seehofer ha survegnì, tenor la tradiziun, il prim «Mass». Per visitadras e visitaders custa il «Mass» 10,95 euros. Fin ils 3 d'october vegn quintà cun fin sis milliuns visitaders a la pli gronda festa populara dal mund.

Dapli mesiras da segirezza

Pervi da las attatgas terroristicas sin l'entir mund èn las mesiras da segirtad vegnidas augmentadas quest onn. Visitaders na dastgan betg prender cun els tastgas grondas u satgados. Fin a 650 persunas, quai èn 200 dapli ch'avant in onn, vegnan a controllar las entradas.Era cun plievgia permanenta e dapli controllas hai gia avant l'avertura a las 09:00 dà grondas colonnas da spetga. Suenter l'avertura èn ils emprims giasts currids en las tendas da biera, tuts cun la speranza da chattar ina buna plazza.

Sis milliuns visitaders

Da nov è da chattar sin l'areal in carussel dad otg cun ina gondla ed in 80 meters aut carussel da chadaina cun il num «Jules Verne Tower». Sin la part veglia dal arreal datti da nov ina viafier per uffants ch'è pli che 100 onns veglia. Ins quinta cun far sis milliuns visitadras e visitaders da l'entir mund che visitan la festa a Minca.

