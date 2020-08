Tranter auter vala in obligatori da mascrinas ed in gir prescrit tras las exposiziuns. Ils museum dastgan plinavant be laschar entrar in quart dal visitaders ch'usità. Ultra da quai èn las cartas d'entrada liadas vi dad in cler temp da visita.

La branscha da cultura a New York è vegnida tutgada ferm da la pandemia. Dapi il mars èn tut ils museums serrads. Il teater da Broadway ha schizunt annullà tut las occurrenzas fin la fin da l'onn. Il museum «Metropolitan» aveva gia mez fanadur annunzià da vulair avrir ils 29 d'avust.

