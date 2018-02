Ina da las midadas ch'il president sidafrican Cyril Ramaphosa ha annunzià per la regenza pertutga l'anteriur minister da finanzas: Il minister da finanzas Nhlanhla Nene – che ses antecessur aveva relaschà – duai puspè turnar en la regenza. Ses antecessur aveva relaschà l'anteriur minister da finanzas surprendentamain e remplazzà quel cun Vertrauten David van Rooyen.

Betg la suletta midada

In'autra midada duai dar tar il post da vicepresident: Il viceschef da la partida da la regenza ANC David Mabuza duai vegnir ses substitut.

En tut planisescha il president 30 novs ministers e viceministers per la regenza. Cun il cabinet ch'è fiss per gronda part mess ensemen da nov veglia el cuntanscher in bun equiliber tranter «cuntinuitad e stabilitad» e «midadas necessarias e recreaziun economica».

Cyril Ramaphosa Ramaphosa è dapi ils 15 da favrer en uffizi. El ha annunzià in punct da midada en l'Africa dal Sid. Sia finamira principala saja il cumbat cunter corrupziun e da revitalisar l'economia. El succeda a Jacob Zuma a quel che vegniva renfatschà corrupziun.

