En ils Stadis Unids da l’America han las autoritads proclamà in alarm da malaura. In enorm stemprà d'enviern saja sin via e giaja tras 13 stadis federativs cun ina populaziun da radund 25 milliuns persunas, rapporta la televisiun americana NBC News. Tenor ils meteorologs portia il stemprà glatsch e naiv en ils stadis dal sidost.

Stadi d'urgenza en North Carolina e Virginia

Ils stadis North Carolina e Virginia han proclamà il stadi d’urgenza. Tar radund ina mesa milliun chasadas po l’electricitad crudar or, ha avertì il guvernatur da la North Carolina Roy Cooper. El appellescha a la populaziun da star a chasa en il salv.

I vegn spetgà ch’il stemprà d’enviern va envers il sid. Là pudessi lura plover intensiv e dar inundaziuns.

