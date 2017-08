Alarm da terror a Rotterdam

A Rotterdam en ils Pajais Bass è in concert vegnì ditg giu pervi dad in alarm da terror. Quai ha confermà la polizia ollandaisa.

Mesemna saira è in concert da pop da la band americana «Allah-Las» vegnì ditg giu pervi dad in avertiment da terror. Radund 1000 aspectaturs eran annunziads per il concert. Forzas da segirezza han segirà il conturn da la halla da concert. Tenor indicaziuns uffizialas saja l’avertiment da terror vegnì da la polizia spagnola.

Sin l’areal haja la polizia ollandaisa chattà in auto cun numer spagnol en il qual eran buttiglias da gas. Il manischunz saja vegnì arrestà. Sch’i dat in connex tranter l’avertiment da terror e quest auto, n’è il mument anc betg cler.

