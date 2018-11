L’affera pervi dad ina donaziun anonima per ses cumbat electoral daventa pli e pli dischagreabla per la scheffa da fracziun da l’AfD. Quai rapportan diversas medias tudestgas ed agenturas da novitads.

Tgi è il nun-enconuschent da la Svizra che ha tramess emna per emna raps en la Germania – e quai a favur dal cumbat electoral da la politicra da dretga Alice Weidel?

Quai è ina da las dumondas che occupa uss er a la procura publica da Konstanz. Ella ha annunzià da vulair instradar pervi da las donaziuns ord la Svizra in'investigaziun cunter la presidenta da la fracziun da l'AfD, Alice Weidel.

48 uras temp per abolir immunitad da Weidel

I dettia in suspect pervi d'in surpassament da la lescha da partida, ha l'autoritad communitgà. Ils documents necessaris per abolir sia immunitad da delegada hajan ins tramess al parlament tudestg Bundestag. Il temp per abolir l’immunitad da Weidel dura 48 uras – fin in venderdi.

Als resultats da las investigaziuns possia la politicra da l’AfD spetgar ruassaivlamain. Els vegnian ad esser a favur da Weidel, ha communitgà ses pledader tenor l’agentura da novitads tudestga DPA.

Donaziuns per partidas ord da pajais betg da l'UE èn illegalas

La partida da l'extrema dretga tudestga Alternative für Deutschland AfD vegn confruntada dapi la fin d'emna cun critica pervi da donaziuns ord la Svizra. Cun acceptar la donaziun da 130'000 euros ha l’AfD probablamain cuntrafatg a la lescha da partidas tudestga – quai pervi che donaziuns ord da pajais betg en l’Uniun europeica èn illegalas en Germania. Ils daners èn para vegnids surdads il 2017 a la secziun «Bodensee» da l’AfD.

Tenor las retschertgas dal collectiv da medias tudestgas, ch'aveva publitgà l'istorgia avant intgins dis, haja la partida para pajà enavos ils daners l'avrigl da quest onn.

RR novitads 18:00