En il Canada èn almain 14 persunas mortas tar in accident da bus. Pertutgada è ina gruppa da hockey da juniors.

Maletg simbolic: Tar in accident da bus en il Canada èn pliras persunas mortas.

Tar in accident cun in bus en il Canada èn mortas almain 14 persunas. Pertutgada è in'equipa da hockey da juniors dals Humboldt Broncos. Il bus dal team saja collidà cun in camiun en la provinza Saskatchewan. Tenor indicaziuns da la polizia eran 28 persunas en il bus. Il president dal club da hockey ha fatg a savair che quai saja ina terribla tragedia. La famiglias dals Broncos stettian sut schoc.

