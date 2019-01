Il dumber da las unfrendas tar las explosiuns durant la messa n'è betg anc cler. La polizia quinta actualmain cun almain 27 persunas mortas e passa 70 persunas blessadas.

2 explosiuns – ina suenter l'autra

L'emprima explosiun è stada en ina catedrala en la citad Jolo en la provinza Sulu. La segunda sin in parcadi avant la baselgia en quel mument che la polizia saja arrivada, communitgescha la polizia. Jolo è radund 1000 kilometers en il sid da la chapitala Manila.

Motiv betg cler – armada discurra da terrorissem

Il motiv per las explosiuns n'è anc betg cler. L'armada filippina discurra d'in attentat terroristic. «Quai è segir terrorissem», ha ditg in pledader da l'armada. I vegn speculà ch'ina votaziun saja il motiv per l'attentat. Venderdi aveva la cumissiun d'elecziun communitgà d'avair approvà ina unitad muslima autonoma en la regiun dal sid Mindanaos.

Las Filippinas èn predominontamain catolicas. Ils muslims èn cun pli pauc che 10% da la populaziun ina minoritad. Il davos temp avevan els adina puspè renfatschà a la regenza da vegnir negligids.

Legenda: La catedrala a Jolo – 1000 kilometers en il sid da la chapitala filippina da Manila. Keystone

