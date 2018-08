Entant sajan duas persunas vegnidas spendradas or da las ruinas da la punt.

Ina part dal Ponte Morandi è dada ensemen il mardi enturn mezdi.

Paucas uras suenter la disgrazia han ins gia chattà 35 baras.

Tenor il gestiunari da l'autostrada eran els vi da renovar la punt.

Las autoritads discurran da «flaivlezzas structuralas» da la punt.

Il mardi enturn mezdi è il Ponte Morandi a Genua sballunà. Tenor l'agentura da novitads Ansa èn plirs autos e camiuns crudads en la profunditad, auters èn smatgads tranter las ruinas da la punt. Sin Twitter ha il minister da traffic da l'Italia, Danilo Toninelli, discurrì d'ina tragedia.

Las forzas da salvament han chattà almain duas persunas ch'han survivì la disgrazia. Per raschuns da segirezza han ils pumpiers evacuà las chasas en vischinanza da la punt. Davart eventualas unfrendas svizras na datti il mument naginas infurmaziuns, sco ch'il Departament federal d'affars exteriurs ha ditg.

I vegniva lavurà

Il mument vegniva lavurà vi da la punt, ha la firma gestiunaria «Autostrade per Italia» communitgà sin sia pagina d'internet. Sin la punt saja ina crana stada en funcziun. Ed els hajan adina controllà il stadi da la punt e co che las lavuras sajan s'avanzadas. E la firma scriva ch'els possian pir dir insatge davart las raschuns per la disgrazia suenter che l'access al lieu da la disgrazia saja pussaivel senza ristg.

La punt devi passa 50 onns

Construì è il Ponte Morandi l'onn 1967. Sco la Ansa rapporta, supponan las autoritads che la punt saja sballunada pervi da deblezzas da la construcziun. La punt che maina sur in quartier d'industria ora, ha en tut ina lunghezza da 1'182 meters e fa part da la rait d'autostradas da la citad da Genua. Ella furma il cumenzament da l'autostrada A10 da Genua a Ventimiglia che maina per lung la Riviera taliana fin al cunfin cun la Frantscha.

