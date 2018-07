En Grezia è il dumber da las unfrendas pervia dals incendis da guaud devastus entant creschì sin 91. Ulteriuras 25 sajan anc adina sparidas, communitgeschan ils pumpiers cun inditgar per la prima giada in dumber da sparids concret.

I saja però pussaivel ch’ils sparids sajan anc tranter las 28 baras che n’èn anc betg identifitgadas. Tar la catastrofa èn mortas tantas persunas sco tar nagin auter fieu en l’Europa durant il 21avel tschientaner. Tranter las baras identifitgadas èn er plirs uffants e quatter turists da l’exteriur.

La critica envers co che las autoritads èn idas entuorn cun la catastrofa è creschida. La tschertga da la raschun per ils incendis en la regiun d’Athen cuntinuescha entant. La regenza suppona in cumportament criminal.

