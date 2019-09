Amnesty International ha undrà l'activista dal clima, Greta Thunberg, ed il moviment da protest, Fridays For Future, sco ambassadurs da la conscienza. Il premi è vegnì surdà il glindesdi a la Svedaisa a Washington.

Il premi saja per tut ils giuvens senza tema che cumbattian per lur avegnir, ha ditg Greta Thunberg a chaschun da la surdada dal premi. Dapi passa in onn protesta la scolara per ina meglra protecziun dal clima. Or da sia chauma da scola emnila è sa sviluppà in moviment da protest cun 100millis aderents.

Cun il «Ambassador of Conscience Award» onurescha l’organisaziun per la defensiun dals dretgs umans persunas che s'engaschan per ils dretgs umans. Quest premi valia sco il pli impurtant premi dad Amnesty International – el vegn surdà dapi il 2003. Tranter auter ha gia l'autur Tschec Vaclav Havel e la giuvna pakistana Malala Yousafzai survegnì il premi.

