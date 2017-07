Amnesty International pretenda consequenzas per crims a Mossul

L'organisaziun per dretgs umans Amnesty International pretenda in’examinaziun independenta davart eventuals crims envers la populaziun civila en la citad iracaisa da Mossul.

La milissa terroristica Stadi Islamic haja manà intenziunadamain civilists ord il conturn a Mossul. Là sajan quels vegnids duvrads sco scuts umans. Latiers hajan ils extremists mazzà nundumbraivlas persunas che hajan empruvà da fugir.

Rinfatschas envers armadas

Sper rinfatschas envers il Stadi Islamic fa Amnesty International er renfatschas a las forzas d'armadas iracaisas ed a la coaliziun manada dals Americans. Quels duain avair duvrà armas nunprecisas en ina regiun ferm populada e mazzà millis da civilists. L’organisaziun per dretgs umans pretenda ch’i dettia chastitgs per quels ch’èn responsabels per tals crims.

RR novitads 06:00