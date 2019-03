Durant blers onns è Kinkel stà in stretg collavuratur dal minister da l'exteriur Hans-Dietrich Genscher. Suenter che lez ha demissiunà ha Kinkel manà il ministeri da l'exteriur tudestg. Kinkel è er stà vicechancelier.

Kinkel ha adina dà paisa al fatg da na betg esser in politicher da professiun tipic. El na saja mai stà in da las frasas lungas , mabain plitost in politicher che scheva insatge cler e bain. Sin critica envers ses stil ha el ina giada respundì: «Jau n'hai mai zuppentà ch'jau hai ina moda e maniera averta e magari er svabaisa e groppa.»

