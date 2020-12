Giscard d'Estaing è stà in European persvadì ed è s'exprimì enfin en si'auta vegliadetgna per l'Uniun europeica. Ils onns 1970 han el ed il chancelier tudestg Helmut Schmidt furmà in duo exemplaric franzos-tudestg.

El ha er gì persunalmain ina stretga relaziun cun la Germania. El è naschì ils 2 da favrer 1926 a Koblenz en il Rheinland, ch'era da quai temp occupà da la Frantscha. Suenter la Segunda Guerra mundiala ha el absolvì la scola d'elita ENA. Lura ha el fatg carriera sco minister d'economia e da finanzas. Suenter la mort dal president Georges Pompidou è el lura vegnì elegì en l'uffizi il pli aut.

Durant ses temp en il Palast d'Èlisée è Giscard è s'engaschà per refurmas da la societad. Uschia per la liberalisaziun da la lètg e per dretgs d'abort. Encunter la fin da ses temp d'uffizi ha sia popularitad dentant patì. Tranter auter pervi da l'affera enturn in regal d'in diamant dal dictatur Jean-Bédel Bokassa da l'Africa centrala.

Or dal Rendez-vous da SRF: