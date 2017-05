Apple cun nov record

La valur a la bursa dal producent dad iPhones Apple è creschida sin passa 800 milliardas dollars.

Il glindesdi, ils 8 da matg, è l'aczia per in mument creschida per 3% sin prest 154 dollars. Pli tard ha quella lura puspè dà suenter. Tuttina resta Apple cunquai il concern ch'è dotà il pli aut sin l'entir mund.

Investiders speran ch'il concern american preschentia quest onn per ses giubileum da 10 onns iPhone in model cun funcziuns cleramain meglras e daventia uschia in success.

