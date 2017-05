Il quartal vargà ha il concern da tecnologia american Apple gudagnà dapli. E quai era sch’el ha vendì 1% pli paucs iPhones.

Il gudogn dad Apple è creschì per 4,8% sin passa 11 milliardas dollars. Quai tar ina svieuta ch’è s’augmentada per 4,6% sin bunamain 53 milliardas dollars. Cun quai n’ha Apple betg cuntanschì las aspectativas dad analists. Quels avevan spetgà in gudogn da varga 53 milliardas dollars.

