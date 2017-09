Arabia Saudita: Dunnas al guvernagl

A partir dal 2018 dastgan er las dunnas ir cun auto en il pajais muslim.

L'Arabia Saudita vul lubir a dunnas d'ir cun auto en il futur. Il retg saudit Salman haja ordinà che davent dal zercladur 2018 duajan dunnas pudair survegnir il permiss dad ir cun auto. Quai rapporta l'agentura da novitads statala.

L'Arabia Saudita è il sulet pajais dal mund en il qual dunnas na dastgan betg ir cun auto persulas. Dapi onns s'engaschan activists per ils dretgs umans che quest scumond vegnia abolì. Adina puspè èn dunnas vegnidas arrestadas, perquai ch'ellas èn charradas persulas.

Ils dretgs da las dunnas èn restrenschids en l'Arabia Saudita. L'ultim temp èn las reglas però vegnidas schluccadas in zic. Pir l'emna passada han dunnas per l'emprima giada insumma dastgà entrar en in stadion da sport.

