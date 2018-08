Las relaziuns commerzialas cun Ottawa sajan vegnidas suspendidas ad interim, ha communitgà il ministeri da l'exteriur da l'Arabia saudita. «Il reginavel da l'Arabia Saudita n'accepta betg ch'i vegn sa maschadà en sias decisiuns internas», ha il ministeri a Riad communitgà vinavant.

Raschun è in tweet

Raschun per la reacziun severa è stà in tweet da la ministra da l'exteriur canadaisa, Chrystia Freeland davart l'activista Samar Badawi. L'ambassada canadaisa a Riad è plinavant preoccupada pervi dad in'unda d'arrestaziuns d'activists per dretgs umans en l'Arabia Saudita. Els pretendan che quels vegnian immediat laschads liber.

La moda d'agir fitg severa dal pajais durant ina fasa ch'il pajais s'avra decleran experts cun quai che la regenza saudita vul mantegnair la cumplaina controlla da las refurmas.

