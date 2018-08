La regina dal soul, Aretha Franklin, è morta la gievgia en la vegliadetgna da 76 onns a Detroit. La chantadura americana saja morta en consequenza da cancer, sco che sia pledadra da medias ha ditg a l'agentura da novitads AP.

En sia carriera ch'a durà plirs decennis è Aretha Franklin vegnida undrada numerusas giadas cun Grammys. E ses hit «Respect» è daventà la fin dals onns 60 in imni – tant per il moviment afro-american sco era per l'emancipaziun da las dunnas.

RR novitads 17:00