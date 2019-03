Arrest a vita duranta per l'anteriur manader dals Serbs Karadzic

Il responsabel principal per il genocid da Srebrenica ed anteriur manader dals Serbs Radovan Karadzic sto ir per vita duranta en praschun

Quai han decis ils derschaders dal tribunal da l'Organisaziun da las Naziuns Unidas

Karadzic era gia vegnì sentenzià il 2016 a 40 onns praschun

La sentenzia pli rigurusa è finala

Ils derschaders han sentenzià l'anteriur psichiater pervia da genocid, crims da guerra sco er pervia da crims cunter l'umanitad durant la guerra dal Balcan. El saja culpabels per il mazzament, la persecuziun e la stgatschada da muslims bosniacs. Plinavant saja el il responsabel principal per il genocid da Srebrenica sco er per la bloccada da citad bosniaca Sarajevo.

Il 1995 avevan truppas serbas sut il general Ratko Mladic mazzà radund 8000 umens ed uffants muslims. Karadzic era vegnì chattà il 2018 suenter 13 onns sin la fuigia e extradì al tribunal. Il tribunal ha argumentà cun quai che ils crims sajan uschè gravants ch'in chasti da 40 onns saja inadequat ed irregular. Durant la guerra dal Balcan tranter 1993 e 1995 èn radund 100'000 persunas vegnidas mazzadas.

