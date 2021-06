Sco effect positiv da las mesiras per franar la derasaziun dal coronavirus è la criminalitad en las citads grondas sa reducida. A questa conclusiun vegn in studi da l'universitad da Cambridge. Ils scienziads han intercurì quants delicts sco enguladitschs, assagls, infracziuns u mazzaments ch'èn vegnids registrads avant e durant las restricziuns pervi da corona. Perquai han els prendì sut la marella 27 citads – tranter auter Barcelona, Chicago, Sao Paulo, Londra e Turitg.

En la media da tut las citads hai dà 37% damain crims. Ils enguladitschs ord tastga èn uschia per exempel sa reducids per quasi la mesadad. Er enguladitschs dad autos hai dà var 40% damain. Il dumber d'assagls è sa diminuì en media per 35%. Ils delicts da mazzaments èn dentant tschessads be per 14%. Tenor ina da las auturas dal studi, saja la raschun per quella pli pitschna reducziun, ch'ina signifitganta cumpart dals mazzaments capitia en bleras societads a chasa.

