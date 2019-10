Tar in'attatga da cuntè sajan mortas a Paris en tut tschintg persunas. Trais policists, in impiegà da l'administraziun ed il delinquent supponì, quai han rapportà differentas agenturas franzosas e Franceinfo.

Tar in'attatga cun cuntè en ina prefectura da polizia en il center da Paris èn morts almain trais policists ed in impiegà da l'adiminstraziun. In collavuratur da l'informatica da la prefectura haja attatgà las forzas da segirezza cun in cuntè, han declerà investigaders. Il delinquent supponì saja sinaquai vegnì blessà mortalmain d'in sajet da la polizia naziunala en la curt da la prefectura.

Ils investigaders supponan tenor lur atgnas retschertgas ch'il delinquent haja gì in conflict cun ils collegas. Il schef da regenza franzos, Edouard Philippe haja visità il lieu da l'attatga datiers da la catedrala Notre-Dame. Er il president franzos Emmanuel Macron è stà al lieu. La regiun enturn la prefectura è vegnida serrada giu da las forzas da segirezza.

Protestas per meglras cundiziuns da lavur

Pir mesemna avevi dà protestas da policists per meglras cundiziuns da lavur. Plirs sindicats avevan animà il persunal da demonstrar. Tenor indicaziuns dals organisaturs sajan radund 27'000 policists ids sin via. Sco l'emettur da radio Franceinfo ha rapportà haja dà dapi l'entschatta da l'onn radund 50 suicidis.

