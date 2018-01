Tar ina greva attatga terroristica da la gruppa radical-islamica dals Taliban èn almain 63 persunas vegnidas mazzadas. 151ulteriuras persunas sajan vegnidas blessadas. Quai communitgeschan las autoritads afganas.

In attentader da suicidi saja charrà cun in'ambulanza emplenida cun ina chargia explosiva en il center da la chapitala afgana. Tar in post da controlla da la polizia datiers dad in bajetg dal ministeri da l'intern saja la chargia explodida. En vischinanza dettia er pliras ambassadas.

Tenor medias localas hajan ins udì l'explosiun en l'entira citad. I sa tracta da gia da la segunda greva attatga dals Taliban a Kabul entaifer be in'emna. La sonda passada avevan els attatgà il grond hotel «Intercontinental» e mazzà almain 20 persunas.

RR novitads 11:00+