La regenza austriaca aveva avant curt abolì il scumond da fimar ch'era planisà per la gastronomia davent dal matg. 591'000 persunas han la mesemna inoltrà lur suttascripziun cunter questa decisiun e per il scumond da fimar.

Quai èn bler dapli che las 100'000 suttascripziuns che fissan stadas necessarias per ch'il scumond da fimar vegnia debattà danovamain en il parlament.

Pretensiun da la FPÖ

Ch'ins aboleschia il scumond da fimar è stà ina pretensiun da la FPÖ per las cunvegnas da coaliziun cun la ÖVP per la regenza. La ÖVP aveva avant trais onns decidì cun lur anteriur partenari da coaliziun, ils socialdemocrats, da far valair in tal scumond da fimar davent da l'entschatta matg 2019.

