Il terratrembel causà dal #Strachevideo metta ina fin a la coaliziun da regenza tranter la ÖVP dal chancelier Sebastian Kurz e la FPÖ dal vicechancelier Heinz-Christian Strache – i dà novas elecziuns.

En consequenza da la publicaziun dal video aveva demissiunà gia il vice-chancelier austriac, Heinz-Christian Strache, da tut ses uffizis.

A Vienna demonstreschan millis da persunas per elecziuns novas.

In video filmà a la zuppada mussa il vice-chancelier austriac Heinz-Christian Strache (FPÖ) en tractativas cun ina supponida oligarcha russa.

En il center stà la dumonda tgenins avantatgs che Strache e sia partida pudessan sa cumprar tras ils daners russ.

La sonda dal terratrembel politic en detagl:

La sonda sair, curt avant las 20:00 èsi cler: En Austria datti uschia spert che pussaivel elecziuns novas. En sia declaraziun avant las medias ha il chancelier austriac Stephan Kurz (ÖVP) fatg cler che la coaliziun cun la partida da la dretga FPÖ saja finida.

Sebastian Kurz: «Avunda è avunda»

Il chancelier haja stuì far durant il temp da la coaliziun cun la FPÖ adina puspè il pugn en giaglioffa pervi dad acziuns e communicaziuns da ses partenaris da coaliziun, ma uss tonschia quai.

«Avunda è avunda» ha Kurz formulà en ses discurs fitg elavurà. Tranter las lingias dal discurs ha el gia laschà sentir la lingua da cumbat electoral.

Uss datti elecziuns anticipadas

Cun annunziar elecziuns anticipadas ha il chancelier Sebastian Kurz serrà giu l'emprim chapitel en la crisa da regenza austriaca. Quest'annunzia è vegnida gnanca 26 uras suenter la publicaziun dal video demascrant, che mussa il vicechancelier Heinz-Christian Strache en tractativas pli che dubiusas,

Alexander van der Bellen di GEA

Il president da la confederaziun austriaca Alexander Van der Bellen ha acceptà la proposta da Kurz d'instradar novas elecziuns. Cun quellas elecziuns vul Van der Bellen bajegiar si da novamain la confidenza en il pajais. Quai che Strache haja prestà saja mancanza da respect envers il pievel austriac.

Heinz Christian-Strache: «A b'soffene G'schicht»

Cun gronda tensiun è vegnida spetgada la sonda la reacziun dal vice-chancelier Heinz-Christian Strache (FPÖ) sin la publicaziun dal video demascrant. Curt suenter las 12:00 ha Strache fatg cler:

Igl è stà tgutg, irresponsabel ed igl è stà in sbagl.

Legenda: Heinz-Christian Strache demissiunescha – il vicechancelier austriac è cupitgà sur in video demascrant or. Keystone

Quai ha Strache dentant ditg pir suenter avair dà tut per far cler, ch'el saja la victima dad in'acziun accordada da merders. La fin dals quints è el dentant sa declerà culpabel dad avair agì tgutgamain, irresponsablamain e dad avair fatg in sbagl – i saja stà «a b'soffene G'schicht».

Il video demascrant – #Strachevideo

Il venderdi saira a las 18:00 è l'Austria vegnida squassada dad in terratrembel politic: Ses vice-chancelier Heinz-Christian Strache vegn mussà ensemen cun Johann Gudenus, in auter aut politicher da la partida da regenza FPÖ, en in video demascrant.

En quel èn da vesair en emprima lingia ils dus umens da la FPÖ che sviluppeschan durant uras scenaris pussibels, co investir ils daners dad in'oligarca russa a lur favur.

Las empermischuns da Strache

En il video è da vesair e dad udir, co che Strache fa empermischuns ad ina supponida oligarca russa en barat per sustegn per sia partida durant il cumbat electoral il 2017. Tranter auter vai per incumbensas publicas, l’acquisiziun da la gasetta austriaca «Kronen-Zeitung» e per influenzar l'emettur austriac «ORF».

Schebain l'agir da Strache è stà illegal, vegn discutà actualmain vivamain en l'Austria. Cler è dentant gia uss ch'el ha fatg cupitgar cun ses cuntegnair tant si'atgna carriera politica sco er la regenza actuala da l'Austria.

#Strachevideo è dal 2017

Ils participants a quest inscunter, che cupitga uss la regenza austriaca, eran s'inscuntrads il 2017 en ina villa sin l'insla spagnola Ibiza. Avant in'emna hajan las duas gasettas tudestgas «Der Spiegel» e la «Süddeutsche Zeitung» survegnì il video – ed ier venderdi saira laschà explodir la bumba.

Legenda: L'inscunter incriminà il 2017 en la villa sin Ibiza – en pe Johann Gudenus, pixlada la presumada oligarca russa e giaschand il vicechancelier Heinz-Christian Strache. Keystone

Tgi che ha fatg or da tgenina raschun quest video n'è enfin uss betg vegnì enconuschent. Il video è filmà cun cameras zuppadas. Ils politichers èn crudads en ina trapla bain preparada.

