En l'Austria vegn il lockdown perolungà per duas emnas fin ils 8 da favrer. Argumentà vegn quest pass cun il coronavirus mutà, ch'è uss era arrivà en Austria. La situaziun saja fitg precara. Siluenter duai tenor pussaivladad dar las emprimas schluccadas. Quai communitgescha la regenza. Sebastian Kurz empermetta a la populaziun dentant ina stad normala.

Obligatori da mascras FFP2 per traffic public

Il commerzi en detagl servetschs dal corp e museums duain lura puspè dastgar avirir, quai dentant be cun strentgas mesiras. Las scolas duain eventualmain puspè avrir suenter las vacanzas da semester il favrer.

La gastronomia ed ils hotels restan però er serrads il favrer. Plinavant vala da nov in obligatori da mascras da FFP2 per il traffic public e las butias.

